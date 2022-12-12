Пепе зламав передпліччя під час матчу з Марокко до 1/8 фіналу ЧС-2022.

Центральний захисник збірної Португалії Пепе догравав матч із Марокко зі зламаною рукою, інформує Mirror.

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Повідомляється, що одразу після фінального свистка 39-річний захисник вирушив до лікарні на обстеження через біль у передпліччі. Медики діагностували у гравця перелом ліктьової кістки.

Незважаючи на травму руки, після поразки від Марокко Пепе з'явився у змішаній зоні, щоб поговорити із пресою. Саме там він обрушився із критикою на адресу аргентинського арбітра, який, на його думку, зробив усе, щоб позбавити збірну Аргентини одного з головних конкурентів на ЧС-2022.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022