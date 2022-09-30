Гравець збірної Франції пройшов секретний медогляд для переходу в Челсі – трансфер має відбутись наступного літа
Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Франції Крістофер Нкунку наблизився до переходу в англійську першість.
Окрім домовленості між Челсі та Нкунку, француз у вересні встиг пройти таємний медогляд у Франкфурті задля переходу в Лондон, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
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Зазначається, що перехід має відбутись влітку 2023 року. Також відомо, що клаусула у контракті Нкунку становить 60 млн євро, а угода розрахована до 2026-го.
До слова, француза визнали найкращим гравцем Бундесліги за підсумками минулого сезону. У поточній кампанії Крістофер зіграв в 11 матчах за РБ Лейпциг, відзначившись 6 голами та 1 асистом в усіх турнірах.
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