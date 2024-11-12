Гравець збірної Еквадору помер після важкої боротьби з наслідками ДТП – йому було 22 роки
Півзахисник збірної Еквадору Марко Ангуло помер від отриманих травм у дорожньо-транспортній пригоді.
22-річний півзахисник збірної Еквадору Марко Ангуло помер від травм, отриманих у ДТП, яка сталася 7 жовтня в Кіто, повідомляє Федерація футболу Еквадора.
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Футболіст був одним із трьох, хто вижив у тій аварії, але його стан залишався критичним, і лікарі понад місяць боролися за його життя.
Ангуло нещодавно перейшов з американського клубу Цинциннаті, який виступає в MLS, до еквадорського Кіто. Разом із Цинциннаті він виграв регулярний чемпіонат MLS у сезоні 2022/23. У збірній Еквадору Ангуло зіграв два матчі.
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