22-річний півзахисник збірної Еквадору Марко Ангуло помер від травм, отриманих у ДТП, яка сталася 7 жовтня в Кіто, повідомляє Федерація футболу Еквадора.

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Футболіст був одним із трьох, хто вижив у тій аварії, але його стан залишався критичним, і лікарі понад місяць боролися за його життя.

Ангуло нещодавно перейшов з американського клубу Цинциннаті, який виступає в MLS, до еквадорського Кіто. Разом із Цинциннаті він виграв регулярний чемпіонат MLS у сезоні 2022/23. У збірній Еквадору Ангуло зіграв два матчі.

L’international équatorien Marco Angulo est décédé après plus d’un mois de lutte pour sa vie, suite à un grave accident de la route survenu le mois dernier.



Le jeune joueur avait seulement 22 ans.



Nos plus sincères condoléances. ️ pic.twitter.com/sFNyFbDOeP — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) November 12, 2024

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