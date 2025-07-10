Вінгбек Фламенго та збірної Бразилії Веслі не захотів ховати свою кар'єру переїздом на російські болота.

Латераль відхилив пропозицію пітєрського Зєніта, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Веслі прагне перебратися до Роми, з якою вже узгодив особистий контракт. Італійський клуб продовжує переговори з Фламенго. Бразильці хочуть отримати за 21-річного вінгбека 30 млн євро, однак для "вовків" ця сума завелика.

Нагадаємо, нещодавно Веслі з Фламенго дійшли до 1/8 фіналу Клубного ЧС, де вилетіли від Баварії. Також латераль регулярно почав отримувати виклики до збірної Бразилії, за яку провів 2 матчі.

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