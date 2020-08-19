Гравець збірної Білорусі обурений переслідуванням протестувальників та закликав Росію не втручатися

"Вітаю! Я Стас Драгун, гравець футбольного клубу БАТЕ Борисов і національної збірної з футболу! Але те, що я зараз скажу, – суто моя громадянська позиція і до футбольного клубу БАТЕ вона не має ніякого стосунку! А скажу я ось що: вже більше тижня я дуже погано сплю! Погано сплю, бо мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей! Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з Окрестина! Те свавілля, що коїлося, не залишило байдужим жодного білоруса, але в тюрмах ще залишається дуже багато невинних хлопців, я прошу, я благаю вас, відпустіть їх або хоча б допустіть до них медиків, щоб вони змогли врятувати тих, кого ще можна врятувати!!!

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Друге, що я хотів сказати: я прожив 5 років в Російській Федерації, я грав в декількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда, я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями і ми завжди приходили на допомогу один до одного, але зараз я прошу вас – не треба нам допомагати, просто підтримайте нас в нашому праві самим вибирати свою долю! І я попрошу своїх російських друзів і білорусів, які грають в Росії, зробити репост цього повідомлення, щоб ми були почуті в Москві, Пітері і навіть в Хабаровську!

І останнє. Перед матчами збірної мене все частіше просять вчинити, як вчинив Ілля Шкурін, який відмовився від гри за збірну! Ілля, безумовно, талановитий футболіст, який може сам робити свій вибір, але мій вибір інший! Я граю за збірну не для якоїсь однієї людини, не для певної організації, я граю за своїх батьків, за своїх коханих і рідних, за своїх друзів, за місця, в яких я виріс, за цей прекрасний Білоруський народ!!! Тому я грав за збірну, граю і буду грати, бо я пишаюся бути Білорусом!!!" – написав Драгун на своїй сторінці в Instagram.

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