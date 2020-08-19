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Гравець збірної Білорусі обурений переслідуванням протестувальників та закликав Росію не втручатися

12:11 - Читать на русском
Гравець збірної Білорусі обурений переслідуванням протестувальників та закликав Росію не втручатися
Станіслав Драгун / Сайт БАТЕ

Хавбек БАТЕ і збірної Білорусі Станіслав Драгун не залишився осторонь революційних подій, які сколихнули його батьківщину.

"Вітаю! Я Стас Драгун, гравець футбольного клубу БАТЕ Борисов і національної збірної з футболу! Але те, що я зараз скажу, – суто моя громадянська позиція і до футбольного клубу БАТЕ вона не має ніякого стосунку! А скажу я ось що: вже більше тижня я дуже погано сплю! Погано сплю, бо мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей! Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з Окрестина! Те свавілля, що коїлося, не залишило байдужим жодного білоруса, але в тюрмах ще залишається дуже багато невинних хлопців, я прошу, я благаю вас, відпустіть їх або хоча б допустіть до них медиків, щоб вони змогли врятувати тих, кого ще можна врятувати!!!

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Друге, що я хотів сказати: я прожив 5 років в Російській Федерації, я грав в декількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда, я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями і ми завжди приходили на допомогу один до одного, але зараз я прошу вас – не треба нам допомагати, просто підтримайте нас в нашому праві самим вибирати свою долю! І я попрошу своїх російських друзів і білорусів, які грають в Росії, зробити репост цього повідомлення, щоб ми були почуті в Москві, Пітері і навіть в Хабаровську!

І останнє. Перед матчами збірної мене все частіше просять вчинити, як вчинив Ілля Шкурін, який відмовився від гри за збірну! Ілля, безумовно, талановитий футболіст, який може сам робити свій вибір, але мій вибір інший! Я граю за збірну не для якоїсь однієї людини, не для певної організації, я граю за своїх батьків, за своїх коханих і рідних, за своїх друзів, за місця, в яких я виріс, за цей прекрасний Білоруський народ!!! Тому я грав за збірну, граю і буду грати, бо я пишаюся бути Білорусом!!!" – написав Драгун на своїй сторінці в Instagram.

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Здравствуйте!я Стас Драгун игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и Национальной сборной по футболу!но то,что я сейчас скажу,сугубо моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения!а скажу я вот что:уже больше недели я очень плохо сплю!плохо сплю,потому что мне очень больно и очень стыдно от того,что происходило на улицах нашей страны,когда задерживали ни в чем не виноватых людей!плохо сплю от чувства беспомощности,которое разрывало меня изнутри,когда я услышал звуки пыток с окрестина!Тот беспредел,который творился,не оставил равнодушным ни одного белоруса,но в тюрьмах ещё остаётся очень много невиновных ребят,я прошу,я умоляю вас,отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков чтобы они смогли спасти тех-кого ещё можно спасти!!!второе,что я хотел сказать:я прожил 5 лет в Российской Федерации,я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда,я встретил там много прекрасных людей,они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу,но сейчас я прошу вас,не надо нам помогать,просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!И я попрошу своих русских друзей и белорусов играющих в России сделать репост этого сообщения,чтобы мы были услышаны в Москве,Питере и даже в Хабаровске!и последнее.в предверии матчей сборной,меня все чаще просят поступить как поступил Илья Шкурин,который отказался от Игры за сборную!Илья безусловно талантливый футболист,который может сам делать свой выбор,но мой выбор другой!я играю за сборную не для какого-то определённого человека,не для определенной организации,я играю за своих родителей,за своих любимых и родных,за своих друзей,за места в которых я вырос,за этот прекрасный Белорусский народ!!!поэтому я играл за сборную,играю,и буду играть-потому что я горжусь быть Белорусом!!!

Допис, поширений Stas Dragun (@dragun_st)

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БАТЕ БАТЕ Білорусь Білорусь Білорусь Станіслав Станіслав Драгун Світ
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