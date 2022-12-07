Півзахисник збірної Австралії Камерон Девлін не зіграв на ЧС-2022 у Катарі жодної хвилини, але при цьому отримав футболку Ліонеля Мессі. Після матчу 1/8 фіналу між Аргентиною та Австралією (2:1) форвард ПСЖ виступив ініціатором обміну із гравцем шотландського Хартс.

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"Я потиснув Мессі руку, коли він проходив повз мене. Я не просив Лео про обмін футболками, цей процес вийшов спонтанним. Він сказав мені: "Побачимося в роздягальні". Так і сталося. Я дуже здивувався такому розвитку подій. Я хотів, щоб хлопці, які зіграли в цьому матчі, обмінялися з Мессі футболками, але бажаючих не виявилося, і тоді я подумав "чому б ні?", і ми зробили обмін.

Я здивувався, що Мессі взяв мою футболку. Він не знав, хто я такий. Але він виявився милим, скромним хлопцем, який виявив повагу до суперника.

Я й гадки не маю, що робитиму з його футболкою. Віддам її батькові, він про неї подбає", – цитує Девліна австралійський портал ABC.

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