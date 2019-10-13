Гравець збірної Англії замість реабілітації розважався у казино – він покинув розташування команди, заявивши про хворобу

Півзахисник збірної Англії Джеймс Меддісон ризикує потрапити у немилість головного тренера команди Гарета Саутгейта і англійських вболівальників.

22-річний футболіст покинув табір збірної Англії напередодні матчів відбору до Євро-2020 проти Чехії та Болгарії, аргументуючи це хворобою.

Меддісон не допоможе Англії в матчах із Чехією і Болгарією

Але в день матчу Меддісона помітили в одному з казино Лестера – він грав у покер саме в той час, коли збірна Англії проводила матч з Чехією, інформує The Sun. Тепер зірковий хавбек може надовго забути про національну команду, адже Гарет Саутгейт відомий своєю прихильністю до дисциплінованих футболістів.

До слова, підопічні Саутгейта програли в Празі –1:2. Збірна Англії посідає перше місце у своїй відбірковій групі, маючи у своєму активі 12 очок після 5 матчів.

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