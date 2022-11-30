Центральний захисник Арсеналу та збірної Англії Бен Вайт залишив розташування національної команди в Катарі, інформує англійська футбольна асоціація.

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Причина, через яку це сталося, не уточнюється. Проте джерело зазначає, що гравець залишив тренувальну базу в Аль-Вакрі з особистих причин. Бен не має наміру повертатися до Катару.

На ЧС-2022 Вайт потрапив у заявку лише двічі – на перші два матчі групового етапу. Під час матчу з Уельсом гравця не було як на полі, так і на лаві запасних.

Таким чином, Вайт не зіграв на ЧС-2022 жодної хвилини.

Раніше The Athletic зазначав, що захисник Арсенала захворів.

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