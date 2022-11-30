Гравець збірної Англії несподівано залишив Катар
Бен Вайт залишив тренувальну базу в Аль-Вакрі з особистих причин.
Центральний захисник Арсеналу та збірної Англії Бен Вайт залишив розташування національної команди в Катарі, інформує англійська футбольна асоціація.
Рашфорд повторив рекорд володаря "Золотого м'яча", який вигравав чемпіонат світу з Англією
Причина, через яку це сталося, не уточнюється. Проте джерело зазначає, що гравець залишив тренувальну базу в Аль-Вакрі з особистих причин. Бен не має наміру повертатися до Катару.
На ЧС-2022 Вайт потрапив у заявку лише двічі – на перші два матчі групового етапу. Під час матчу з Уельсом гравця не було як на полі, так і на лаві запасних.
Таким чином, Вайт не зіграв на ЧС-2022 жодної хвилини.
Раніше The Athletic зазначав, що захисник Арсенала захворів.
Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини