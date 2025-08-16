Крістал Пелас ризикує залишитися без одного зі своїх ключових виконавців на старті нового сезону. Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, 27-річний атакувальний півзахисник Еберечі Езе повідомив керівництво клубу про своє бажання перейти до Тоттенхема, який в минулому сезоні виграв Лігу Європи.

Футболіст уже погодив особистий контракт із лондонськими "шпорами" і тепер тисне на клуб, аби трансфер було завершено якомога швидше. Тоттенхем активізувався після серйозної травми Джеймса Меддісона, який вибув майже на весь сезон.

Езе став справжнім героєм минулого року для Пелас, забивши переможний гол у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті – першого трофея в історії клубу. Цього літа Езе також зацікавив Арсенал, але "каноніри" зупинилися на трансфері Ноні Мадуеке з Челсі.

В складі Крістал Пелас Езе провів 168 матчів, у яких відзначився 40 голами та 28 асистами. Також Езе провів 12 матчів за збірну Англії та відзначився 1 забитим м'ячем.

