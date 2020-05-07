toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Гравець збірної Алжиру перепросив за публічну мастурбацію – йому загрожує ув'язнення

7 травня 18:24 488 Читать на русском
Гравець збірної Алжиру перепросив за публічну мастурбацію – йому загрожує ув'язнення
Фарід Ель-Мелалі / ФК Анже

Півзахисник Фарід Ель-Мелалі, який виступає за французький Анже, заявив, що шкодує про свою нестриманість.,

Нагадаємо, днями французька поліція затримала 23-річного алжирця. У день підписання нового контракту з Анже він мастурбував у дворі власного будинку, підглядаючи за сусідкою. Це вже другий випадок ексгібіціонізму у виконанні Ель-Мелалі – влітку справу розгляне суд, а футболісту Анже загрожує рік ув'язнення та штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Хавбек збірної Алжиру арештований за мастурбацію у день підписання нового контракту

"Останні декілька днів були важкими для мене – як психологічно, так і фізично. Важко впоратися з критикою та осудженням. Я розумію, що люди, які дізналися про це, не можуть терпіти такої поведінки.

Я хочу попросити вибачення у сім'ї, друзів, фанатів Анже, а також моїх товаришів-алжирців. Все, що трапилося, вплинуло на мене, але воно зробило мене сильнішим та допомогло усвідомити ті цінності та принципи, яких я повинен дотримуватись. Дякую всім, хто підтримав в цей важкий час", – написав Ель-Мелалі в Instagram.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5989
Теги
Франція футбольні курйози Анже Анже Фарід Ель-Мелалі Фарід Ель-Мелалі Алжир Алжир
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
48
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук