Гравець збірної Алжиру перепросив за публічну мастурбацію – йому загрожує ув'язнення

Півзахисник Фарід Ель-Мелалі, який виступає за французький Анже, заявив, що шкодує про свою нестриманість.,

Нагадаємо, днями французька поліція затримала 23-річного алжирця. У день підписання нового контракту з Анже він мастурбував у дворі власного будинку, підглядаючи за сусідкою. Це вже другий випадок ексгібіціонізму у виконанні Ель-Мелалі – влітку справу розгляне суд, а футболісту Анже загрожує рік ув'язнення та штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Хавбек збірної Алжиру арештований за мастурбацію у день підписання нового контракту

"Останні декілька днів були важкими для мене – як психологічно, так і фізично. Важко впоратися з критикою та осудженням. Я розумію, що люди, які дізналися про це, не можуть терпіти такої поведінки.

Я хочу попросити вибачення у сім'ї, друзів, фанатів Анже, а також моїх товаришів-алжирців. Все, що трапилося, вплинуло на мене, але воно зробило мене сильнішим та допомогло усвідомити ті цінності та принципи, яких я повинен дотримуватись. Дякую всім, хто підтримав в цей важкий час", – написав Ель-Мелалі в Instagram.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті