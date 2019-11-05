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Гравець збірної Бразилії, яким цікавився Шахтар, виріс в ціні у 20 разів

16:23 861 Читать на русском
Гравець збірної Бразилії, яким цікавився Шахтар, виріс в ціні у 20 разів
Матеус Енріке / Globo Esporte

Бразильський Греміо має намір продати своїх зіркових гравців, на яких полюють європейські клуби.

Одним з найцінніших активів клубу з Порту-Алегрі є хавбек Матеус Енріке, яким свого часу цікавився донецький Шахтар, інформує Radar Esportes.

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21-річний футболіст, який вже встиг дебютувати за національну збірну Бразилії у товариському матчі проти Сенегалу, за оцінками порталу Transfermarkt коштує 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що Шахтар цікавився перспективним футболістом влітку минулого року. Тоді його трансферна вартість оцінювалася в 900 тисяч євро.

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