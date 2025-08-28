Хетафе отримав низку пропозицій щодо продажу Крістантуса Уче: з АПЛ і Серії А. Як інформує Marca, неназваний клуб з Англії запропонував 20 млн євро. Хетафе виручить велику суму, враховуючи, що всього лише рік тому він підписав нігерійця за 500 тисяч євро з Сеути.

Однак сам Уче потрапив у неприємну ситуацію. Його автомобіль довелося евакуювати з тренувального поля, оскільки він потрапив в аварію на парковці спортивного комплексу. За підсумками ДТП BMW гравця отримав невелику вм'ятину спереду.

Сам Уче уникнув серйозних наслідків, які могли б завдати травму.

Відзначимо, що Сеута отримає 12,5% з перепродажу гравця.

