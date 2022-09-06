"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики. Поки ситуація така, як є. У цьому немає часової перспективи. Але не смішно давати гравцеві таке повідомлення", – цитує Сольбаккена norway.postsen.

ФІФА продала Росії право трансляції матчів ЧС-2022, закривши очі на війну в Україні

"Взагалі-то це не функція асоціації – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на Росію як на воюючу сторону, яка також дуже активно використовувала владні позиції в спорті.

Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб", – зазначив президент Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс.

Нагадаємо, права на Норманна належать російському Ростову, в який він повернувся після оренди в Норвічі. Зараз з'явилась інформація, що норвежець може перебратись в московське Динамо.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?