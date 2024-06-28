18 червня Лілль повідомив, що алжирський півзахисник почувався погано і його доправили в університетську лікарню для госпіталізації, яка триватиме кілька днів. 6 днів потому клуб заявив, що медичні огляди виявилися обнадійливими, і футболіст може повернутися додому через кілька днів.

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За інформацією RMC Sport, у футболіста сталася зупинка серця під час тренувального матчу у форматі 5 на 5, у якому він брав участь. Як захід першої допомоги було використано дефібрилятор, Бенталебу також зробили масаж серця. Його ввели в стан штучної коми в лікарні. Набілю успішно переніс операцію, йому встановили кардіостимулятор-дефібрилятор для стабілізації серцевої діяльності.

Історію хвороби гравця відправили до медичної комісії Федерації футболу Франції, яка повинна буде ухвалити рішення щодо того, чи варто дозволити Бенталебу продовжувати грати у футбол на професійному рівні. З огляду на перенесене хірургічне втручання, досить імовірно, що 29-річному хавбеку доведеться завершити кар'єру.

Зазначається, що проблеми із серцем у Бенталеба були й раніше. Так, вони обговорювалися під час підписання контракту з Ліллем у 2023 році.

Варто зауважити, що чутки пов'язували алжирця з київським Динамо у 2021 році, але трансфер не відбувся.

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