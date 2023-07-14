Захисник Металіста 1925 Вадим Червак зможе зіграти за новий клуб вже на старті кампанії 2023/24.

На засіданні КДК УАФ розглядали апеляцію щодо захисника харківського клубу, який, виступаючи за Полісся, грубо відштовхнув арбітриню Софію Причину у матчі проти Металурга Запоріжжя.

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Як інформує ТаТоТаке, на засіданні інтереси Вадима Червака захищав заступник генерального директора Металіста 1925 Денис Лутюк. КДК УАФ врахував те, що захисник перепросив у арбітрині та визнав провину. Відсутність злого наміру у діях гравця стала ключовим фактором.

У підсумку, дискваліфікація урізана з пів року до трьох місяців. Це означає, що Вадим Червак зможе зіграти за Металіст 1925 вже на початку нового сезону.

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