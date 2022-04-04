Ден Гааг оголосив про прихід хорватського хавбека Давіда Пуцліна до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після завершення угоди хорват має повернутись до Ворскли. Додамо, що Ден Гааг розташувався на четвертій сходинці Ередівізі.

У складі Ворскли Пуцлін провів 16 матчів у цьому сезоні, у яких записав до свого активу гол та асист.

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