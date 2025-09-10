Журналісти португальської газети Publico вивели півзахисника Мітьюлланда на чисту воду. Вони звинуватили Аламара Джабі в тому, що він "списав" собі 6 років. Згідно з джерелом, справжнє ім'я футболіста – Аламара Віріато, і він народився в 2000 році, а не в 2006-му.

Це означає, що півзахисник на шість років старший, ніж зазначено в його документах. Більше того, якщо сенсаційна інформація правдива, Віріато грав за молодіжну команду Мітьюлланда U-19 у віці 25 років.

Неясно, чи було офіційно повідомлено про цей інцидент УЄФА та ФІФА. Однак, якщо це станеться, майбутня кар'єра гравця опиниться під серйозною загрозою.

