"Нічия – успішний результат у грі з Динамо? Ну, я думаю, і заслужений, тому що в другому таймі, якщо дві попередні гри він нам не вдавався, то сьогодні, я вважаю, в другому таймі ми гідно грали і заслужили нічию. Наскільки важким був пропущений м'яч? Ну потрібно повтор подивитися, Динамо вибігло в контратаку, ми перед тим не реалізували хороший момент, за це нас покарали, треба передивитися.

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Хочу подякувати нашим вболівальникам, які дійсно заслужили цю нічию. Також ми грали з подвійною мотивацією, тому що сталася лихо, в начальника команди загинула дружина, і це велика втрата, тому ми грали і для неї також", – розповів Когут в ефірі УПЛ ТБ.

Додамо, що Верес врятувався від поразки в грі з Динамо – рівненці зрівняли рахунок на 90+9 хвилині. Ця нічия не дозволила Вересу відірватись від зони вильоту.

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