toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Гравець тижня Ліги чемпіонів – визначилися всі претенденти

09:04 220 Читать на русском
Гравець тижня Ліги чемпіонів – визначилися всі претенденти
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Ліонель Мессі, Ар'єн Роббен, Дріс Мертенс та Максвель Корне претендують на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів.

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів.

Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю

У список увійшли форвард Барселони Ліонель Мессі, нападник Наполі Дріс Мертенс, вінгер Баварії Ар'єн Роббен та хавбек Ліона Максвель Корне.

ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місце

Теги
Ліга чемпіонів Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Ліонель Мессі Ліонель Мессі Дріс Мертенс Дріс Мертенс Максвель Корне Максвель Корне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
7
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук