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Гравець Суонсі виконав, можливо, найгірший пенальті в історії футболу – це потрібно бачити

14 березня 23:36 328 Читать на русском
Гравець Суонсі виконав, можливо, найгірший пенальті в історії футболу – це потрібно бачити
Гравець Суонсі виконав можливо найгірший пенальті в історії футболу

Нападник Суонсі Берсант Целіна дуже невдало виконав 11-метровий удар.

У 37-у турі Чемпіоншипу Вест Бромвіч приймав Суонсі, на 39-ій хвилині матчу гравці гостей отримали право на пробиття 11-метрового удару. Виконувати пенальті пішов Берсант Целіна. Нападник розбігся, але перед ударом підсковзнувся та лише трохи доторкнувся до м’яча опорною ногою.

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У підсумку Вест Бромвіч здолав Суонсі з рахунком 3:0. Після 37 турів "дрозди" посідають 4 місце у другому за силою дивізіоні Англії, Суонсі – на 15-й позиції.

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Теги
Берсант Целіна Берсант Целіна Відеоновини Чемпіоншип Суонсі Суонсі Англія футбольні курйози
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