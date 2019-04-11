Гравець Спартака Гулієв зламав ніс американцю під час дорожнього конфлікту

Півзахисник Спартака Аяз Гулієв побив американця після того, як зачепив його на машині.

У столиці Росії Москві стався дорожній конфлікт за участю молодого півзахисника Спартака Аяза Гулієва, повідомляє МК.

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Близько 10:30 за місцевим часом футболіст їхав на Мерседесі вулицею Краснопрудною, коли загорілось зелене світло для пішоходів. Усі машини зупинились, окрім цього самого Мерседеса. Пішоходи розпочали рух, а серед них був 29-річний громадянин США Майкл Коу Джо Елі.

За словами одного зі свідків, німецька іномарка зачепила чоловіка, потім з неї вибіг водій і став махати руками. Американець спробував втекти, але Гулієв наздогнав його, і розпочалась бійка. Сам футболіст вже заявив, що саме Майкл винен у конфлікті, адже він вдарив машину.

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Після цього на місце подій прибула поліція і одразу забрала права у водія, дізнавшись, що це гравець Спартака.

Американцю лікарі надали медичну допомогу та виявили перелам кісток носа.

Гулієв у спробі не потрапити в аналогічну ситуацію з Кокоріним та Мамаєвим запропонував своїй жертві оплатити всі візити до лікаря та кілька разів вибачився. У підсумку, Майкл написав у заяві, що не має жодних претензій.