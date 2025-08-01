Сьогодні з'явилась інформація, нібито Іван Петряк розглядає варіант із завершенням кар'єри після завершення його контракту із Шахтарем, який розрахований до 30 червня 2026 року.

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Втім, у розмові з Tribuna сам гравець спростував цю інформацію. Зазначається, що Петряк вивчає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі, однак якому саме – не повідомляється.

Нагадаємо, що Іван Петряк перейшов до Шахтаря влітку 2022 року, до цього він виступав за клуб у 2016-2018 рр. Другу частину кампанії 2023/24 півзахисник відіграв на правах оренди за Полісся, а у минулому сезоні грав в оренді за Чорноморець. За одеський клуб він провів 10 матчів у чемпіонаті та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 250 тисяч євро.

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