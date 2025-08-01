Гравець Шахтаря відреагував на інформацію щодо завершення кар'єри
Півзахисник Шахтаря Іван Петряк оперативно відповів на чутки щодо скорого завершення кар'єри.
Сьогодні з'явилась інформація, нібито Іван Петряк розглядає варіант із завершенням кар'єри після завершення його контракту із Шахтарем, який розрахований до 30 червня 2026 року.
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Втім, у розмові з Tribuna сам гравець спростував цю інформацію. Зазначається, що Петряк вивчає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі, однак якому саме – не повідомляється.
Нагадаємо, що Іван Петряк перейшов до Шахтаря влітку 2022 року, до цього він виступав за клуб у 2016-2018 рр. Другу частину кампанії 2023/24 півзахисник відіграв на правах оренди за Полісся, а у минулому сезоні грав в оренді за Чорноморець. За одеський клуб він провів 10 матчів у чемпіонаті та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 250 тисяч євро.
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