"Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім'я, друзі та команда. Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось – ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди.

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Перше, що мене цікавило, з яким рахунком завершилася гра. Вчора команда виграла, а, значить, матч зіграв недарма. Попереду відновлення, але з сьогоднішнього дня вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути", – написав Бондар у своєму Instagram.

Валерій не забув підтримати і ЗСУ. У сторіс захисник показав світлину снаряда з написом "Травми роблять нас сильнішими. Валерій Бондар, за Україну".

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