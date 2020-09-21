Молодіжна команда Шахтаря на останніх хвилинах вирвала перемогу в поєдинку чемпіонату U-21 проти Зорі.

Шахтар U-21 вирвав перемогу в поєдинку із Зорею, а Очеретько став головним героєм поєдинку.

Гольова феєрія та неоднозначний пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

Юний хавбек отримав м'яч на солідній відстані від карного майданчика, трохи пройшов вперед і потужно пробив з лівої, влучивши у дальню дев'ятку.

Завдяки цій перемозі Шахтар U-21 набрав 6 очок після 2 турів та піднявся на 3 місце, а Зоря з 4 пунктами залишилась п'ятою.

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті