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Гравець Шахтаря U-17 назвав Динамо найкращим клубом у світі та поцілував емблему киян

3 липня 15:42 3558 Читать на русском
Гравець Шахтаря U-17 назвав Динамо найкращим клубом у світі та поцілував емблему киян
Шахтар U-17 / Шахтар

Гравець юнацької команди Шахтаря Абдулла Абдуллаєв відзначився неоднозначним вчинком.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому футболіст юнацької команди Шахтаря Абдулла Абдуллаєв стоїть у футболці Динамо.

Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Спочатку гравець "гірників" говорить, що Динамо – найкращий у світі клуб, після чого цілує емблему киян. Також Абдуллаєв виконав гімн "біло-синіх".

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