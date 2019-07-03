Гравець Шахтаря U-17 назвав Динамо найкращим клубом у світі та поцілував емблему киян

Гравець юнацької команди Шахтаря Абдулла Абдуллаєв відзначився неоднозначним вчинком.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому футболіст юнацької команди Шахтаря Абдулла Абдуллаєв стоїть у футболці Динамо.

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Спочатку гравець "гірників" говорить, що Динамо – найкращий у світі клуб, після чого цілує емблему киян. Також Абдуллаєв виконав гімн "біло-синіх".

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