Бразильський захисник Вінісіус Тобіас за два роки оренд так і не зміг переконати Реал у необхідності викупу.

"Настав час сказати – до зустрічі! Це були два прекрасних роки, багато навчання, досвіду та зростання.

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Тренерському штабу, менеджерам і товаришам по команді – моя вічна вдячність. Просто дякую за можливість носити цю футболку. Ми ще зустрінемося, мадридісти... Дякую за все. Hala Madrid!" – написав 20-річний Тобіас в Instagram.

Шахтар взимку 2022-го заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії правий захисник не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за "гірників". Реал двічі брав бразильця у оренду і нібито планував викупити за 15 млн євро, але все ж змінив рішення. Контракт Тобіаса з Шахтарем розрахований до літа 2026 року.

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