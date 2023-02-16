"Ми втратили Мудрика, Кривцова – це були лідери колективу, але в нас є потенціал замінити цих гравців. Це нелегко, але це футбол, ми можемо гідно з цим впоратися. Не хотів би називати прізвища, але найближчі матчі це покажуть. Я теж наполегливо працюю над тим, щоб стати одним з лідерів Шахтаря.

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Йовічевіч – сучасний тренер з сучасним підходом. Мені імпонує, що тренер є гарним психологом, я з задоволенням працюю під керівництвом Містера. Коли я почув його першу промову перед матчем Ліги чемпіонів, у мене йшли мурахи по шкірі", – розповів Назарина в інтерв'ю Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, що цієї зими Шахтар відпустив Михайла Мудрика та Сергія Кривцова. Натомість, "гірники" підписали Георгія Гочолейшвілі, Ярослава Ракицького та Кевіна Келсі.

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