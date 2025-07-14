Прес-служба Татрана повідомила про підписання 21-річного півзахисника Кирила Сігєєва.

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Зазначається, що українець перебрався до Словаччини на правах оренди із Шахтаря. Минулий сезон хавбек провів у складі одеського Чорноморця (14 матчів без результативних дій).

Нагадаємо, що Сігєєв є вихованцем Шахтаря, а за свою кар'єру вже встиг пограти у складі Олександрії та Чорноморця на правах оренди. Татран же піднявся до елітного дивізіону чемпіонату Словаччини за підсумками минулого сезону.

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