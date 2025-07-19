Один з клубів Другої ліги незабаром розпочне перемовини з гравцем Шахтаря Іваном Петряком, повідомляє Sport Arena.

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Зазначається, що у разі переходу зарплата 31-річного футболіста може стати рекордною в історії ПФЛ. Чинний контракт Петряка з Шахтарем розрахований до 30 червня 2026 року. Наразі гравець тренується з юнацькою командою "гірників" під керівництвом Олексія Бєліка.



Нагадаємо, що Іван Петряк перейшов до Шахтаря влітку 2022 року, до цього він виступав за клуб у 2016-2018 рр. Другу частину кампанії 2023/24 півзахисник відіграв на правах оренди за Полісся, а у минулому сезоні грав в оренді за Чорноморець. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 250 тисяч євро.

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