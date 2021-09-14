"Публічно роз'яснюю ситуацію. Чимало листів та повідомлень від друзів, колег, журналістів. З Юхимом Коноплею після матчу з Чехією спілкувалася одна з моїх молодих колег. Не я особисто. Вони вели переписку в соцмережах. Це особисті повідомлення, з етичних міркувань їх ніхто не показував – жодна сторона.

Конопля нецензурно висловлювався на прохання про інтерв'ю, гравцям Динамо та Шахтаря варто зняти "корону", – журналіст

Але історія така, що гравець Шахтаря образив журналістку. Відповів некоректно, довів її до сліз. Так ми почули з її вуст. Оскільки така ситуація повторилася вже вкотре з нашими колегами, я вирішив більше не мовчати в ефірі. Багато гравців Динамо і Шахтаря не знімають корону. І дозволяють собі грубість, зухвалість в бік ЗМІ.

Цього разу саме з боку Коноплі нецензурщини, як виявилося, не було. Тепер це точно стало відомо! Але його реакція на смс викликала розчарування в професії, колега ніколи не думала, що так вчиняють з журналістами, що це тепер норма (хоча це була звичайне прохання, а не провокація). Можна ж завжди знайти компроміс. Випадки з хамством і грубим залицянням до дівчат-журналісток саме Коноплі не стосуються. Це вже інша історія, яка набирає обертів. В майбутньому є бажання надавати по можливості відеозаписи. Хоча не хочеться псувати гравцям репутацію.

"Чому гравці дозволяють собі хапати журналісток за груди?" – представниця Футбольного Формату підтримала колегу

Якщо говорити про Коноплю, то тут, скоріше, погарячкували всі, виникло непорозуміння. Але на майбутнє всі мають надію, що ставлення до ЗМІ зміниться, буде взаємна повага. Приклади для інших – Степаненко, Кривцов, Пятов, Бондар, Мораєс. Щоб всі поважали і цінували роботу один одного. Всі ж в одному кораблі, одна команда, яка повинна розвивати український футбол.

Уже вчора до нашої колеги звернувся президент одного з двох топ-клубів УПЛ. Пообіцяв підтримку та навіть у разі потреби охорону. Респект! Сподіваємось на подальше розуміння та правильні висновки", – написав Ящук в Instagram.

Топ-11 друзів Мессі по тюрмі: контрабандист, гвалтівник і мисливець на повій