Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті повідомив про продовження оренди з Вітао до 2023 року.

Тете офіційно продовжив співпрацю з Ліоном

Захисник також скористався правилом ФІФА, заморозивши свій контракт з Шахтарем до 30 червня 2023 року. Подібним чином "гірників" покинули Педрінью, Маркос Антоніо та Тете.

Загалом, Вітао відіграв у 15 матчах за Шахтар минулого сезону, результативними діями не відзначався.

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