Гравець Шахтаря домовився про продовження співпраці з іноземним клубом
1 липня 22:47 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Вітао проведе наступний сезон у бразильському чемпіонаті.
Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті повідомив про продовження оренди з Вітао до 2023 року.
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Захисник також скористався правилом ФІФА, заморозивши свій контракт з Шахтарем до 30 червня 2023 року. Подібним чином "гірників" покинули Педрінью, Маркос Антоніо та Тете.
Загалом, Вітао відіграв у 15 матчах за Шахтар минулого сезону, результативними діями не відзначався.
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