Матч Кубка Професіональної ліги Аргентини подарував розкішний гол у падінні через себе.

Лівий захисник Сан Лоренсо Габріель Рохас ефектно покарав Платенсе на 75 хвилині поєдинку.

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Гравець "святих" отримав високу подачу від партнера та розібрався у ситуації двома дотиками. Грудьми підкинув м'яч у повітря, а потім без роздумів завдав удару ножицями. Цей гол дозволив гостям вийти вперед у надрезультативному поєдинку, який завершився рахунком 2:4.

Шедевр Рохаса і перемога точно мали потішити палкого вболівальника Сан Лоренсо – Хорхе Маріо Бергольйо, більш відомого як Папа Франциск.

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