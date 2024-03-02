Ще у 2023 році Діас офіційно отримав право виступати за збірну Марокко, але поки не скористався ним. Хавбек Реала у свої 24 роки зіграв лише один товариський матч за Іспанію, тому все ще має право захищати кольори обох країн.

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Браїм Діас очікує, що головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте викличе його на березневі спаринги проти Бразилії та Колумбії. Якщо цього не станеться, терпець гравця урветься. В такому випадку він остаточно поставить хрест на іспанській збірній і гратиме за Марокко, повідомляє Marca.

У поточному сезоні Браїм Діас зіграв за Реал 30 матчів. Забив 8 голів і віддав три асисти. На думку хавбека, ця статистика дозволяє йому розраховувати на потрапляння у список гравців збірної Іспанії.

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