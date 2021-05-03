Серхіо Аррібас, який виступає за Кастілью (молодіжну команду Реала), оформив красивий дубль у ворота Бадахоса. Один із м'ячів був забитий ударом з середини поля.

Вже на 10-й хвилині поєдинку 19-річний вінгер підхопив м'яч на своїй половині поля, пройшов кілька метрів і наважився на удар з центрального кола. Вийшло ефектно та результативно – голкіпер начебто і не надто вийшов з воріт, але не зміг нічого вдіяти. М'яч влетів у лівий від воротаря кут.

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До перерви Аррібас відзначився ще одним голом, класно виконавши штрафний удар. Поєдинок завершився перемогою молодіжки Реала (3:1), яка тепер посідає 3 місце у своїй підгрупі. Бадахос, попри поразку, продовжує впевнено лідирувати.

У поточному сезоні 19-річний атакувальний хавбек вже 10 разів виходив на поле в складі першої команди Реала (8 – у Ла Лізі та двічі в ЛЧ). Також Серхіо їздив до Києва на матч ЛЧ проти Шахтаря, але тоді так і не зіграв.

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