Реал та Марсель майже узгодили трансфер Дані Себальйоса у французьку команду, але в останній момент угода зірвалася, повідомляє Diario AS.

Гравець відмовився від переходу в команду Роберто Де Дзербі, адже вважає трансфер у французький чемпіонат кроком назад. Він вирішив боротися за місце в основі Реала, очікуючи кращої пропозиції. Серед варіантів 29-річний іспанець досі розглядає Бетіс, вихованцем якого він є.

Реал спочатку вимагав 15 млн євро за Себальйоса, проте погодився на оренду за 1,1 млн євро і ще 4 мільйони у вигляді бонусів.

Додамо, що за Реал Дані Себальйос виступає з 2017 року, однак він ніколи не був стабільним гравцем основи, а з 2019 по 2021 роки перебував у оренді в лондонському Арсеналі.

