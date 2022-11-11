У середу ввечері захисника РБ Лейпцига Йошка Гвардіола було доставлено до лікарні зі зламаним носом, інформує Kicker. Про це повідомив головний тренер команди Марко Розе.

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"Я чув, що йому зламали ніс. Око опухло. Він виглядає як боксер після 12 раундів проти сильного суперника", – сказав Розе.

Гвардіол отримав травму на 23-й хвилині матчу з Фрайбургом (3:1), хоча не мав з'являтися на полі у стартовому складі. Розе мав випустити на поле Абду Діалло, але сенегалець відчув біль у коліні під час розминки.

Цього ж дня головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч оголосив заявку національної команди на ЧС-2022. Гвардіол опинився у списку, і його участі на ЧС-2022 нічого не загрожує.

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