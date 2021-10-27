Один з гравців ПСЖ (прізвище не називається) був пограбований у вівторок (26 жовтня) близько 8 години вечора, інформує Le Parisien.

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Інцидент трапився неподалік від Булонського лісу – парку, який розташований на заході столиці Франції. Грабіжник заліз у автомобіль футболіста, який саме зупинився на світлофорі. Повія забрала телефон і гаманець, але пообіцяла повернути гаджет в обмін на висадку у вказаному місці.

Загальні збитки оцінюються у 200 євро. За свідченнями жертви, злодій ховав у руці предмет, який цілком міг бути зброєю. Гравець ПСЖ вже написав відповідне звернення у поліцію.

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