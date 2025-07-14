Беральдо звернувся до керівництва ПСЖ із проханням про трансфер, оскільки хоче мати більше ігрового часу та бути гравцем основи у важливих матчах, повідомляє L'Equipe.

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Зазначається, що в клубі задовольнити прохання 21-річного бразильця, але за певних умов. По-перше, ПСЖ повинен узгодити трансфер Іллі Забарного. Також парижани хочуть отримати за Беральдо щонайменше 30 мільйонів євро. Цікаво, що іншою жертвою приходу українського захисника у Париж може стати російський воротар Матвій Сафонов – Забарний висунув ультиматум його продажу.

До слова, Беральдо відіграв за ПСЖ у 38 матчах минулого сезону, записавши до свого активу 1 гол. За парижан він виступає з січня 2024 року, а Transfermarkt оцінює бразильця у 25 мільйонів євро.

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