Гравець ПСЖ попросив про трансфер – він ризикує стати ще однією жертвою приходу Забарного
Захисник ПСЖ Лукас Беральдо заявив про бажання змінити клуб цього літа.
Беральдо звернувся до керівництва ПСЖ із проханням про трансфер, оскільки хоче мати більше ігрового часу та бути гравцем основи у важливих матчах, повідомляє L'Equipe.
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Зазначається, що в клубі задовольнити прохання 21-річного бразильця, але за певних умов. По-перше, ПСЖ повинен узгодити трансфер Іллі Забарного. Також парижани хочуть отримати за Беральдо щонайменше 30 мільйонів євро. Цікаво, що іншою жертвою приходу українського захисника у Париж може стати російський воротар Матвій Сафонов – Забарний висунув ультиматум його продажу.
До слова, Беральдо відіграв за ПСЖ у 38 матчах минулого сезону, записавши до свого активу 1 гол. За парижан він виступає з січня 2024 року, а Transfermarkt оцінює бразильця у 25 мільйонів євро.
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