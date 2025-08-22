"Я трохи хвилювався, оскільки це був перший офіційний матч, але ми добре попрацювали, позбавивши Полісся ключових напрямків, обмеживши їх, де це було можливо. Команда грала швидко і якісно, і коли ми залишилися в меншості, ми працювали компактно.

Відмашка Кіна і сейви Де Хеа у відеоогляді матчу Полісся – Фіорентина – 0:3

Мойзе Кін зробив помилку, він безумовно заслужив червону картку, але і його суперник теж її заслужив. Прикро. Мойзе добре грав, він важливий гравець, і він теж винесе з цього урок. Джеко добре вийшов на поле, Кін добре почав, і прикро за червону картку, але він буде готовий до чемпіонату.

Часом ми діяли більш агресивно, але не хотіли занадто пресингувати воротаря. Ми хотіли почекати їх, і ми також добре володіли м'ячем. Це хороша база для початку, особливо з огляду на те, що ми знайомі всього півтора місяця, але позитивні моменти сьогоднішнього вечора очевидні", – цитує Піолі TMW.

Фіорентина в меншості розгромила Полісся – автогол Кудрика, непризначений пенальті, червона екс-гравця ПСЖ