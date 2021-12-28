Арбітр поєдинку Бешикташ – Сівасспор вирішив не визнавати свою помилку, а просто позбутись бунтівника.

У матчі 15-го туру турецької Суперліги Бешикташ забив Сівасспору вже на 18-й хвилині, але рефері не помітив, що перед цим м'яч вийшов за бокову лінію.

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Після свистка на перерву хавбек гостей Хакан Арслан вирішив вказати арбітру на помилку, продемонструвавши епізод на смартфоні. Суддя не оцінив аргументи футболіста і показав йому червону картку за спробу відновлення справедливості.

У підсумку Сівасспор розгромно поступився Бешикташу (0:3).

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