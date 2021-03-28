Француз зацікавив один із клубів італійської Серії B та може перейти вже у літнє трансферне вікно, повідомляє Sportarena.

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Контракт Тейшейри з Олімпіком завершується вже влітку 2021 року, що збільшує шанси на трансфер. Окрім італійського клубу, хавбеком цікавляться клуби з України та Росії.

До слова, Максім провів 15 матчів у складі Олімпіка, відзначившись 2 голами та результативною передачею.

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