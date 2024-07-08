Захисник Олександрії Данило Скорко мав можливість опинитись у третьому за силою дивізіоні Англії.

Лінкольн Сіті проявляв інтерес до Скорка, а сума можливого трансферу могла становити 300-400 тисяч євро, інформує Sport.ua.

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Втім, перехід в останній момент зірвався – англійський клуб обрав гравця з Англії замість Скорка. Слід додати, що Лінкольн Сіті виступає у Футбольній Лізі 1 – третьому за силою дивізіоні Англії.

Відзначимо, що Скорко виступає на позиції правого захисника, що не завадило йому відзначитись 4 голами та асистом у 25 поєдинках.

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