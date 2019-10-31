Гравець Нюрнберга по-дитячому перехитрив голкіпера суперника у Кубку Німеччини – фейл дня

Таких ситуацій вже було кілька десятків, але голкіпери продовжують "привозити" на рівному місці.
У матчі 1/16 Кубка Німеччини Кайзерслаутерн – Нюрнберг відбувся курйозний епізод.
Іммобіле сконфузився, святкуючи гол у ворота команди Маліновського – курйоз дня
Під час однієї з атак гостей голкіпер Ленарт Грілл впіймав м'яч і хотів його повернути у гру. Проте воротар не помітив, що в нього за спиною причаївся форвард Нюрнберга. Коли Грілл опустив м'яч на землю, суперник підхопив круглого і відправив його у порожні ворота.
Варто відзначити, що цей гол не врятував від поразки гостей, Кайзерслаутерн переміг з рахунком 3:2.
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