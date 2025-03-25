Півзахисник Металіста 1925 Голден Мафвента нібито пояснив російським ЗМІ, чому не зміг зіграти у товариському матчі збірної Замбії проти їхньої країни.

"Ні, це не через політику. У мене немає шенгенської візи, тому я не можу нікуди поїхати", – розповсюдили російські ЗМІ нібито коментар Мафвенти.

"Україна – це моя сім'я": легіонер Металіста 1925 пояснив ігнор своєї збірної, яка зіграє з Росією

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що український клуб буцімто не відпустив свого гравця на гру. Таку заяву зробив генеральний секретар Асоціації футболу Замбії Рубен Каманга. Однак сам футболіст спростував цю версію, заявивши, що не хоче грати проти країни-агресора.

За інформацією журналіста Миколи Хайтули, він звернувся до прес-служби Металіста 1925, де новину росіян назвали "вигадкою".

Нагадаємо, 20-річний Мафвента виступає за Металіст 1925 та провів за клуб 10 матчів в Першій лізі. Матч же збірних Замбії та Росії пройде в Москві вже сьогодні, 25 березня.

"У Лобановського мухи за розкладом літали": бунтар з Динамо, якому пророкували велике майбутнє, а він став лікарем