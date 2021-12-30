Захисник Маріуполя Данило Сагуткін, права на якого належать Шахтарю, здивував місцем зимової відпустки.

Футболіст у своїх соцмережах опублікував світлини зі свого відпочинку – Сагуткін проводить його в окупованому Криму, а точніше у Севастополі та Балаклаві.

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Зазначимо, що Данило вже видалив фотографії. Додамо, що захисник Маріуполя є уродженцем Севастополя, а з 2014 року його права належать донецькому Шахтарю.

У поточному сезоні Сагуткін провів 5 матчів у складі азовців, записавши до свого активу 1 гол.

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