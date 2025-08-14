Як повідомляє Talksport, інцидент стався у матчі Кубка Національної ліги між молодіжною командою Манчестер Юнайтед та Тамвортом. На 42-й хвилині, за рахунку 0:0, півзахисник Манчестер Юнайтед Секу Коне під час боротьби за м’яч на кутовому зіткнувся головою з гравцем суперника.

Спочатку малієць зумів підвестися, але за мить знову впав на газон і потребував тривалої допомоги медиків.

Арбітр достроково відправив команди до роздягалень, а допомогу Коне надавали прямо на полі. Гравця винесли на ношах із кисневою маскою під аплодисменти трибун та доставили в карету швидкої. Через відсутність іншого автомобіля швидкої допомоги матч довелось офіційно скасувати.

Тамворт підтвердив рішення у соцмережах і побажав футболісту якнайшвидшого одужання. Пізніше Манчестер Юнайтед оприлюднив інформацію про стан гравця: "Секу при свідомості, у стабільному стані та спілкується з медичним персоналом клубу. Його доставили до лікарні для подальших обстежень".

Коне приєднався до Манчестер Юнайтед минулого літа з малійського Гідарс ФК за понад 1 мільйон євро. Він привернув увагу скаутів після вдалого виступу на ЧС U17-2023, де його збірна здобула бронзу. Минулого сезону він провів 14 матчів за молодіжку клубу, забивши 2 голи, та кілька разів потрапляв у заявку головної команди.

