Жирона веде перемовини з Манчестер Юнайтед щодо підписання ван де Беека, повідомляє журналіст Мігель Кошта.

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Перехід хотіли оформити в січні, але нідерландець перебрався до Айнтрахта Франкфурт на правах оренди, де також не зміг себе зарекомендувати. Цікаво, що в Манчестер Юнайтед ван де Беек перейшов за 39 млн євро влітку 2020 року, а зараз Transfermarkt оцінює його лише в 5 млн.

Додамо, що ван де Беек зіграв у 8 матчах за Айнтрахт в минулому сезоні (без результативних дій), а в складі Ман Юнайтед провів 2 поєдинки в першій половині кампанії (також не відзначався результативними діями).

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