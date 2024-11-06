Ортега отримає виклик до національної збірної Німеччини на майбутні матчі Ліги націй проти Боснії і Герцеговини та Угорщини. Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, посилаючись на Bild.

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Повідомляється, що Ортега буде викликаний у "манншафт" замість воротаря Зальцбурга Яніса Бласвіха. На останні матчі збірної Німеччини Нагельсманн викликав воротарів Олівера Бауманна, Александера Нюбеля і Яніса Бласвіха. Голкіпер Фулхема Бернд Лено приймати виклик у бундестім відмовився.

Нагадаємо, що Мануель Нойєр завершив кар'єру в збірній, а Марк-Андре тер Штеген отримав серйозну травму і вибув до кінця сезону.

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