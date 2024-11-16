Рубен Аморім отримав перше "підсилення" для Манчестер Юнайтед. Захисник Тайрелл Маласія повернувся до тренувань через 517 днів. Дуже довга його відсутність породила всілякі теорії змови. У соціальних мережах висловлювали припущення про те, що він зник, його заарештували, занесли в програму захисту свідків, а також що він помер. Дехто навіть вигадував, що Тайрелл втік разом із принцесою Уельською.

Хавбек Манчестер Юнайтед вперше прокоментував отримання українського громадянства: "Рішення було обдуманим"

"Я не тікав ні з якою принцесою, нічого з цього не було правдою. Я просто проходив реабілітацію. Я присвятив себе тренуванням, сім'ї, сну, особливо коли я був у Нідерландах", – зізнався Маласія в коментарі The Athletic.

Спочатку Юнайтед вибрав консервативне лікування для Маласії, засноване на інфільтрації, але воно не спрацювало. Зрештою, гравцеві довелося двічі перенести операцію. Тепер, якщо відновлення захисника піде за планом, він зможе вийти на поле у складі першої команди Манчестер Юнайтед наприкінці року. Днями він уперше в сезоні зіграв 45 хвилин за другу команду "червоних дияволів".

У своєму першому сезоні за Ман Юнайтед (2022/23) Тайрелл зіграв 39 матчів у всіх турнірах.

Лунін переплюнув навіть Касільяса, Довбик крутить погане кіно, у нього туманне майбутнє: підсумки євровікенду + конкурс