Гравець Ліверпуля скопіював Гаскойна, показавши арбітру жовту картку

Кумедний випадок стався у другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії.

У матчі 30-го туру Чемпіоншипу між Престоном та Суонсі стався цікавий епізод. У одному з моментів арбітр поєдинку Джефф Елтрінгем загубив жовту картку. Нападник "лебедів" Раян Брюстер підхопив "гірчичника" і побіг повертати його рефері. Підбігаючи до судді, форвард Суонсі жартома "виписав" попередження Елтрінгему і повернув йому футбольний аксесуар. Арбітр з усмішкою сприйняв цей епізод і подякував футболісту.

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Цікаво, що окрім кумедного епізоду, форвард Ліверпуля, який на правах оренди виступає за Суосні, відзначився ще й забитим голом, а сам поєдинок закінчився бойовою нічиєю 1:1.

Однак не всі арбітри володіють хорошим почуттям гумору. Варто згадати хоча б 1995 рік і Пола Гаскойна, який у схожому епізоді за подібний жарт одразу ж побачив перед собою попередження. Шотландський суддя Дугі Сміт не оцінив дотепу Гаскойна і нагородив його жовтою карткою.